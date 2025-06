Pestaggio al parco di Scandiano nuova versione | Rissa pianificata dalla vittima

Una vicenda che scuote la comunità di Scandiano, coinvolgendo giovanissimi in un episodio di violenza tra coetanei. La recente versione dei fatti rivela che il pestaggio al Parco della Resistenza potrebbe essere stato pianificato dalla stessa vittima, gettando nuova ombra su un episodio già di per sé inquietante. Un caso che invita a riflettere sulla complessità delle dinamiche adolescenziali e sulla necessità di interventi mirati per prevenire simili derive.

Scandiano (Reggio Emilia), 28 giugno 2025 – Una nuova voce si aggiunge alla vicenda dell’aggressione avvenuta sabato al Parco della Resistenza di Scandiano, dove una 14enne è stata picchiata da due coetanee sotto gli occhi di una ventina di altri ragazzi. Un pestaggio filmato e diffuso poi anche sui social – Instagram e gruppi Whatsapp –, che ha suscitato una profonda indignazione in tutta la comunità. Dopo il racconto della madre della giovane finita in ospedale, oggi è il padre di una ragazza presente quella sera a offrire una ricostruzione molto diversa. E a parlare apertamente di una dinamica completamente ribaltata: “La ’presunta’ vittima non è affatto innocente. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pestaggio al parco di Scandiano, nuova versione: “Rissa pianificata dalla vittima”

