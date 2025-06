Pesci esotici nel mare di casa nostra Clima tropicale è tutto in divenire

Il mare di Pisa si trasforma in un vero e proprio scenario da record, con temperature che sfiorano i 26°C e un clima tropicale che lascia senza fiato. Le variazioni climatiche stanno portando alla scoperta di pesci esotici e creature insolite, come lo squalo mako, che sfidano le aspettative di chi cerca sollievo nelle acque estive. Un fenomeno che evidenzia quanto il nostro mare sia in continua evoluzione, a volte sorprendendoci con eventi imprevedibili e affascinanti.

Pisa, 28 giugno 2025 – Il mare è una pentola a pressione. Sono attese temperature da bollino rosso nel weekend che sfioreranno i 26°C sulla superficie marina, si parla di +5°C rispetto alla media stagionale. Il cosiddetto “ brodino” estivo che da alcuni anni a questa parte è una delle piaghe dei bagnanti che vorrebbero tuffarsi per trovare refrigerio. Pescano al largo di Marina di Pisa e si imbattono in uno squalo mako “Sono eventi climatici estremi che provocano inevitabilmente risposte altrettanto estreme anche tra gli organismi marini che popolano le nostre acque e di cui cambia la composizione con l’apparizione di specie forestiere originarie dei mari subtropicali”, spiega Lisandro Benedetti Cecchi, docente ordinario di Ecologia al Dipartimento di Biologia dell’Università di Pisa. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pesci esotici nel mare di casa nostra. “Clima tropicale, è tutto in divenire”

