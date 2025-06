Perugia Luca Gammaitoni e la scienza del vagare | Non tutti coloro che vagano si sono persi

Perugia, Luca Gammaitoni e la scienza del vagare: non tutti quelli che si perdono sono smarriti. Una semplice maglietta, infatti, può svelare molto di più di quanto sembri, portando alla luce riflessioni profonde sulla casualità e il senso del viaggio. Lo dimostra il fisico e docente universitario, che ha condiviso su social un pensiero ispirato a una citazione letteraria impressa sul suo abbigliamento. La vera scoperta sta nel valore nascosto di ogni dettaglio...

Una semplice maglietta può raccontare molto di più di quanto sembri. Lo dimostra il fisico Luca Gammaitoni, docente all’Università di Perugia e punto di riferimento internazionale per gli studi sui fenomeni casuali, che in un post social ha condiviso una riflessione affascinante a partire da una citazione letteraria impressa sul suo abbigliamento. «La cosa interessante è la maglietta. L’ho comperata diversi anni fa nella libreria dell’Università dell’Arizona e riproduce una celebre frase di Tolkien, da Il Signore degli Anelli. Letteralmente: “Non tutti quelli che vagano si sono persi”», racconta Gammaitoni un un post sul suo profilo facebook. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia. Luca Gammaitoni e la scienza del vagare: “Non tutti coloro che vagano si sono persi”

