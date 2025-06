Perugia atti osceni in biblioteca | denunciato un uomo di 50 anni

Perugia, un episodio scioccante scuote la tranquillità della biblioteca comunale: un uomo di 50 anni è stato denunciato per atti osceni in pubblico, segnalato da tre studentesse universitarie. L'evento ha suscitato sdegno e preoccupazione tra la comunità locale, che si chiede come garantire un ambiente sicuro e rispettoso per tutti coloro che frequentano questi spazi di cultura e conoscenza.

Tre studentesse denunciano un episodio scioccante nella sala lettura. Un grave episodio ha sconvolto la tranquillità di una biblioteca comunale di Perugia, solitamente frequentata da studenti e scolaresche. Tre giovani universitarie, tutte ventenni e fuori sede, si erano recate nella struttura per studiare quando sono state testimoni di un comportamento inaccettabile da parte di un uomo presente tra gli scaffali. Secondo il racconto delle ragazze, un cinquantenne residente in città si sarebbe reso protagonista di atti di autoerotismo in piena vista, proprio all'interno della sala lettura.

In questa notizia si parla di: perugia - biblioteca - atti - osceni

