Perugia 50enne denunciato per atti osceni in biblioteca | molestie a tre studentesse interviene la Polizia Locale

Una tranquilla giornata di studio si è trasformata in un episodio inquietante a Perugia, dove un uomo di 50 anni è stato denunciato per atti osceni e molestie nei confronti di tre studentesse universitarie nella biblioteca comunale. La Polizia Locale è intervenuta prontamente per garantire la sicurezza delle giovani e fare luce su quanto accaduto. La vicenda mette in evidenza l'importanza di tutelare i luoghi pubblici come spazi di apprendimento e serenità.

Un uomo di 50 anni, residente a Perugia, è stato denunciato dalla Polizia Locale per atti osceni in luogo pubblico e molestie nei confronti di tre giovani studentesse universitarie. I fatti si sono verificati all’interno di una delle biblioteche comunali, luogo abitualmente frequentato da studenti e scolaresche. Le ragazze, tutte ventenni e fuori sede, erano presenti nella struttura per studiare quando si sono trovate di fronte a un episodio sconvolgente: l’uomo, già noto alle dipendenti della biblioteca per comportamenti inappropriati, si sarebbe reso protagonista di atti di autoerotismo in loro presenza. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Perugia, 50enne denunciato per atti osceni in biblioteca: molestie a tre studentesse, interviene la Polizia Locale

In questa notizia si parla di: atti - perugia - denunciato - osceni

Cassino, auto di un magistrato data alle fiamme nella notte: indagini in corso, atti trasferiti a Perugia - Nella notte tra il 13 e il 14 maggio, Cassino è stata teatro di un episodio inquietante: un'autovettura di proprietà di un magistrato della Procura della Repubblica è stata data alle fiamme.

Atti osceni in biblioteca a Perugia: denunciato un uomo di 50 anni https://ift.tt/to7lzNf https://ift.tt/7fP3BgJ Vai su X

Atti osceni in biblioteca a Perugia: denunciato un uomo di 50 anni; Atti osceni in biblioteca a Perugia: denunciato un 50enne; Si masturba davanti a tre studentesse in biblioteca. Uomo di 50 anni denunciato per atti osceni in pubblico.

Perugia, si masturba in una biblioteca di fronte a tre studentesse: denunciato - Un uomo di circa cinquant’anni, residente a Perugia, è stato denunciato dalla polizia municipale del capoluogo umbro per molestie e atti osceni in luogo pubblico dopo essersi reso protagonista di un g ... umbria24.it scrive

Si masturba davanti a tre studentesse in biblioteca. Uomo di 50 anni denunciato per atti osceni in pubblico - E' successo in una delle biblioteche comunali di Perugia dove l'uomo, 50enne e residente in città, e ... Come scrive corrieredellumbria.it