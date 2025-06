Perquisizioni nel carcere di Prato indagati agenti e detenuti

Un’operazione senza precedenti scuote il carcere di Prato: perquisizioni e indagini coinvolgono agenti e detenuti, al centro di un’intricata rete di corruzione, droga e telefonini clandestini. La procura, guidata da Luca Tescaroli, punta i riflettori su un sistema che mina la sicurezza e la legalità all’interno delle mura. È un episodio che solleva molte domande sulla gestione penitenziaria e sulla tutela della nostra società.

(Adnkronos) – Vasta operazione in corso nel carcere 'La Dogaia' di Prato contro l'ingresso di telefoni cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta sicurezza e Media sicurezza, ristretti anche per reati mafiosi. L'inchiesta, coordinata dalla Procura diretta da Luca Tescaroli, ha portato a indagare quattro agenti penitenziari per corruzione e anomali contatti tra altri . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Prato, telefoni e cocaina in carcere: l’allarme della polizia penitenziaria - Prato, 17 maggio 2025 – Un preoccupante allarme emerge dalla casa circondariale "La Dogaia", dove durante una perquisizione sono stati sequestrati quattro telefoni cellulari e cinque grammi di cocaina.

