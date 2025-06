Perquisizioni in carcere Prato indagati agenti e detenuti

Una vasta operazione ha scosso il carcere di Prato, portando a perquisizioni tra agenti e detenuti. L’obiettivo: contrastare l’ingresso di droga e cellulari, anche in reparti ad alta sicurezza coinvolti in reati mafiosi. L’indagine, coordinata dalla procura, rivela evidenti criticità e forme di corruzione, sollevando interrogativi sulla gestione e la sicurezza all’interno della struttura. La situazione resta complessa e richiede interventi incisivi per garantire legalità e ordine.

Vasta operazione nel carcere di Prato contro l'ingresso di telefoni cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta Sicurezza e Media Sicurezza, anche per reati mafiosi. L'inchiesta, coordinata dalla procura, fa emergere forme corruttive per quattro agenti penitenziari e anomali contatti tra altri quattro agenti e addetti alle pulizie. Perquisiti 127 detenuti, di cui 27 sono indagati. Nonostante le limitazioni per l'"Alta Sicurezza" dove ci sono criminali di tipo mafioso con ruoli di capo, questi godevano di privilegi fra i quali la libertà di movimento nel reparto. Schierati 60 poliziotti in assetto antisommossa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Perquisizioni in carcere Prato, indagati agenti e detenuti

In questa notizia si parla di: agenti - detenuti - carcere - prato

Droga al carcere di Gazzi, agenti intercettano stupefacente destinato al "mercato interno": due detenuti nei guai - Il carcere di Gazzi è nuovamente al centro delle cronache per un'operazione degli agenti che hanno intercettato droga destinata al mercato interno.

(? Giorgio Bernardini) Vasile Frumuzache, il trentaduenne reo confesso dei femminicidi di Denisa Paun e Ana Maria Andrei, è stato aggredito nel carcere di Prato venerdì mattina 6 giugno: un detenuto, cugino di una delle due vittime romene del killer, Ana M Vai su Facebook

Perquisizioni in carcere Prato, indagati agenti e detenuti; Prato, maxi perquisizione in carcere: nel blitz indagati agenti della penitenziaria e detenuti; Prato, droga e cellulari in carcere: indagati agenti e detenuti - LaPresse.

Prato, droga e cellulari in carcere: indagati agenti e detenuti - Vasta operazione nel carcere di Prato, coordinata dalla procura della città toscana, finalizzata a contrastare l’ingresso di telefoni cellulari e droga ai detenuti dei reparti Alta Sicurezza e Media S ... Lo riporta msn.com

Prato, maxi perquisizione in carcere: nel blitz indagati agenti della penitenziaria e detenuti - Di questi, 27 sono indagati formalmente per reati legati alla detenzione e all'utilizzo illecito di telefoni e, in alcuni casi, per ... Come scrive msn.com