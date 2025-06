Perquisizioni al carcere di Prato spunta anche un router wifi a disposizione dei detenuti

Le perquisizioni al carcere di Prato hanno rivelato un inquietante sistema di comunicazione clandestino, tra cui un router WiFi a disposizione dei detenuti. Un blitz che ha portato alla scoperta di cinque strumenti illegali, tra cui cellulari nascosti in modo ingegnoso. Un risultato che mette in luce le sfide quotidiane delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di illegalità all’interno delle mura penitenziarie. La questione resta critica e richiede interventi sempre più mirati.

PRATO – L’indagine della procura ha fatto bingo. Le attivita? di perquisizione e ispezione svolte nella giornata di oggi (28 giugno) al carcere di Prato, con l’ausilio di apparati elettronici e di unita? cinofile, hanno consentito di individuare nel reparto alta sicurezza cinque strumenti di comunicazione illegalmente detenuti: nella camera 25 della decima sezione, tre cellulari all’interno dell’apparecchio tv – uno smartphone, un mini smartphone e un micro L8star – nonche? un ulteriore apparecchio router idoneo a collegarsi a internet e al mondo esterno nel box in cui i detenuti effettuano le telefonate. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

