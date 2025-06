Pero polizia locale sotto attacco | Tiriamo dritto non ci fanno paura

La polizia locale di Pero affronta con fermezza gli attacchi verbali e le minacce sui social, dimostrando che non si farà intimidire. Nonostante le sfide, il sindaco Antonino Abbate assicura che le indagini sono in corso e che chi ha commesso questi gesti sarà denunciato. La sicurezza urbana rimane una priorità assoluta: l’amministrazione continuerà a lavorare con determinazione per garantire tranquillità e rispetto per tutti i cittadini.

Due episodi di aggressione verbale e messaggi con minacce sui social: polizia locale di Pero sotto attacco. Il sindaco Antonino Abbate non ci sta, fa sapere che sono in corso le indagini e che i responsabili saranno denunciati all’autorità giudiziaria e avverte, "l’amministrazione comunale continuerà ad attuare i propri programmi di sicurezza urbana e di controllo del territorio senza farsi intimidire da comportamenti caratterizzati da mancanza di rispetto o da forme di illegalità". Questi i fatti: lo scorso 20 giugno una pattuglia impegnata in un servizio di controllo nella zona di via Sempione è stata aggredita verbalmente da un cittadino molto arrabbiato per una sanzione ricevuta. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pero, polizia locale sotto attacco: "Tiriamo dritto, non ci fanno paura"

In questa notizia si parla di: pero - polizia - locale - sotto

Non si ferma all'alt della polizia e scappa in scooter: la fuga dura però pochi metri - Una corsa adrenalinica tra le vie di Milano: un giovane, invece di fermarsi all'alt della polizia, sceglie la fuga in scooter, zigzagando tra i quartieri fino a che l'epilogo non avviene davanti all’ospedale Sacco.

Pero, polizia locale sotto attacco: Tiriamo dritto, non ci fanno paura; Minacce alla Polizia locale di Pero: interviene l’Amministrazione; False esenzioni Covid. Tre assoluzioni, una condanna e 24 rinvii a giudizio.

Minacce alla Polizia locale di Pero: interviene l’Amministrazione - Commenti irriguardosi o ingiuriosi verso gli appartenenti alle Forze dell'ordine, specialmente se espressi pubblicamente sui social, possono essere denunciati a ... Segnala settenews.it

Minacce agli agenti della Polizia Locale di Pero, la risposta dell’Amministrazione “È assolutamente inaccettabile” - Si sono verificati due episodi di aggressione verbale e sui social nei confronti di agenti di Polizia locale di Pero ... Da legnanonews.com