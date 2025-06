Perisic rinnova con il PSV | Sono ancora affamato e voglio fare sempre meglio

Ivan Perisic rinnova con il PSV, confermando il suo desiderio di crescere e migliorarsi sempre di più. L’ex interista, motivato e affamato di successi, ha firmato un contratto fino al 2027, pronto a scrivere nuove pagine di gloria con i olandesi. Per lui, questa non è solo una scelta professionale ma un impegno personale: “Sono ancora affamato e voglio fare sempre meglio”. La sua determinazione sarà fondamentale per raggiungere nuovi traguardi.

«Questa è una bella giornata per me, la mia famiglia e gli altri cari. Ci siamo divertiti molto qui la scorsa stagione. Ovviamente è stato un anno difficile, con molti gol e assist per me. Alla fine, però, vincere il titolo nazionale è stato il momento clou assoluto per tutti noi. Anche i nostri fan sono stati fantastici, vorrei ringraziarli per questo. Ma proprio come per i giocatori, mi aspetto che i nostri tifosi commettano tutti insieme a fare un altro passo avanti la prossima stagione.

