Pericolo e-bike che sfrecciano per la strada

Negli ultimi mesi, Ravenna ha assistito a una preoccupante crescita di e-bike modificate, spesso nere con ruote enormi e dotate di manopola del gas. Queste biciclette sfrecciano a velocità da ciclomotore, senza pedalare, mettendo a rischio la sicurezza di chi le utilizza e dei passanti. È tempo di intervenire per tutelare tutti sulla strada e prevenire incidenti potenzialmente gravi.

