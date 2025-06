Perché Yamal ha postato una foto di Maradona e non di Messi con la maglia numero 10 del Barcellona

L’ultimo gesto di Lamine Yamal ha acceso il dibattito tra tifosi e appassionati: perché ha condiviso una foto di Maradona con la maglia del Barcellona, lasciando invece in ombra Messi? Un indizio intrigante sul suo possibile futuro, che alimenta speranze e supposizioni sui social. Ma cosa si cela dietro questa scelta simbolica? Scopriamo insieme i significati nascosti e le implicazioni di questo gesto nel mondo del calcio.

Lamine Yamal in una stories su Instagram ha pubblicato una foto di Maradona con la maglia numero 10 del Barcellona, un indizio per il suo futuro. Ma sui social si dibatte sul fatto che non abbia postato, però, anche una foto di Messi. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: yamal - postato - maradona - messi

Messi ha postato questa immagine riconoscendo la magia di un 10 unico nella storia del calcio. Vai su Facebook

Perché Yamal ha postato una foto di Maradona e non di Messi con la maglia numero 10 del Barcellona.

Perché Yamal ha postato una foto di Maradona e non di Messi con la maglia numero 10 del Barcellona - Lamine Yamal in una stories su Instagram ha pubblicato una foto di Maradona con la maglia numero 10 del Barcellona, un indizio per il suo futuro ... Da fanpage.it

Yamal e i paragoni con Messi e Maradona, Inzaghi dopo Barcellona-Inter: «Uno così nasce ogni 50 anni» (obti) - informazione.it - Da dove si comincia quando si parla di Lamine Yamal e delle sue notti ruggenti come quella contro l’Inter, che rievocano paragoni semidivini con Maradona e Messi e spalancano porte sul futuro? Scrive informazione.it