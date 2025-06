Perché questo caldo è più grave di quello che pensiamo il climatologo | Effetti anche sul nostro corpo

Il caldo fuori stagione sta sorprendendo tutti, ma secondo il climatologo Prof. Fazzini non è solo un fenomeno meteorologico: rappresenta un segnale allarmante dei cambiamenti climatici in atto. Con temperature record e effetti che colpiscono anche il nostro organismo, ci troviamo di fronte a una realtà che richiede attenzione e azione immediata. Scopriamo insieme perché questa ondata di calore potrebbe essere più grave di quanto immaginiamo e cosa possiamo fare per proteggere noi stessi e il pianeta.

Anche se siamo soltanto a giugno, le temperature, reali e percepite, sono ben oltre la media e preannunciano un'estate particolarmente calda. A Fanpage il Prof. Massimiliano Fazzini, climatologo e biologo, spiega perché il caldo di questi giorni è indice di una situazione critica da più punti di vista. 🔗 Leggi su Fanpage.it

