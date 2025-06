Perché le app di dating non ci piacciono più | la Gen Z ora preferisce conoscersi così

Perché le app di dating non ci piacciono più? La Gen Z ora predilige metodi più autentici e diretti per conoscersi, lasciando alle spalle l'epoca d'oro delle piattaforme digitali. Tra crisi finanziarie e crescente disillusione, il nuovo modo di relazionarsi si evolve, e il futuro degli incontri online appare sempre più incerto. Scopriamo insieme cosa sta cambiando e quali sono le nuove tendenze in fatto di incontri.

L'epoca d'oro delle app di dating sembra un ricordo lontano: tra licenziamenti di massa e ricavi in perdita, le principali piattaforme stanno affrontando un momento di crisi importante. Tra le cause la crescente sensazione di sfiducia e disillusione da parte degli utenti. 🔗 Leggi su Fanpage.it

