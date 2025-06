Perché il Napoli sta scegliendo Lucca | cosa ha convinto Conte e la società

Il Napoli punta letteralmente su Lorenzo Lucca, una scelta che sta sorprendendo tutti gli addetti ai lavori. Dietro questa decisione ci sono motivi ben precisi: il potenziale, l’adattabilità e la volontà di un progetto a lungo termine. Con Conte e la società convinti di aver trovato nella giovane promessa un diamante da valorizzare, la squadra si prepara a una nuova avventura che potrebbe cambiare le sorti del campionato. E ora, scopriamo i dettagli di questa strategia vincente.

Il Napoli sembra ormai diretto verso Lorenzo Lucca per l’attacco: tutti i motivi di questa scelta. La giornata di oggi ha portato un notevole colpo di scena nel mercato del Napoli. Ben noto era infatti il testa a testa fra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca come possibile nuova prima punta del Napoli, con il club che sembrava diretto a fare uno sforzo fino all’ultimo per il centravanti del Liverpool. Nelle ultime ore però il centravanti dell’Udinese sembra aver compiuto un sorpasso praticamente decisivo, con il Napoli che ha in programma di chiudere la trattativa ad inizio settimana e portare il giocatore in ritiro già a Dimaro. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Perché il Napoli sta scegliendo Lucca: cosa ha convinto Conte e la societÃ

In questa notizia si parla di: napoli - lucca - scegliendo - cosa

Milan su Lucca: "Chi non vuole un top team? Scudetto al Napoli e Champions all'Inter. Ibra, Haaland e i Mondiali..." - Lorenzo Lucca, giovane talento dell'Udinese, si prepara a un'estate di grandi tentazioni. Con ambizioni di approdare a top club, il suo nome scalda le voci di mercato.

In mezzo al marasma del suo mercato, il Napoli si trova davanti a un bivio offensivo importantissimo: da una parte Lorenzo Lucca, ovvero un attaccante in rampa di lancio che verrebbe in azzurro per fare la riserva e rendersi utile a partita in corso, dall'altra Dar Vai su Facebook

Udinese, Carnevale: Solet? Ai miei calciatori consiglio sempre Napoli! Lucca? Ha richieste, sugli azzurri...; Geometria senza confini. Mostra diffusa di Vélez 14 sculture a cielo aperto con la ‘mano‘ di Schmidt; Addio Galatasaray, Mertens e famiglia in direzione Napoli in vista di venerdì | FOTO.

Napoli, Lucca o Darwin Nunez? La società ha deciso, ecco chi dei due - Napoli, Lucca o Darwin Nunez in attacco: la società ha deciso su chi dei due profili è più adatto alla strategia di Conte Il Napoli sembra aver preso una decisione definitiva per il ruolo di vice Luka ... Riporta calcionews24.com

Napoli-Lucca, previsto un incontro con l'Udinese per chiudere: Nunez resta sullo sfondo - Il club azzurro sta stringendo per il classe 2000 dell'Udinese, il preferito per affiancare Lukaku rispetto al giocatore del Liverpool. Scrive sport.sky.it