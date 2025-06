Perché il gatto si sposta in base ai raggi del sole | cos'è la meridiana del gatto e perché lo fa

Perché il gatto si sposta in base ai raggi del sole? La risposta sta nella sua meridiana naturale, una strategia antica per ottimizzare il benessere. Durante i bagni di sole, il felino si sposta seguendo la luce, regolando la temperatura corporea e conservando energia. Un comportamento istintivo che dimostra quanto siano sofisticate le strategie di sopravvivenza dei nostri amici pelosi. Continua a leggere per scoprire altri segreti affascinanti sul mondo dei gatti.

