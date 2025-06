Perché Bonny potrebbe giocare con l'Inter al Mondiale per Club in caso di qualificazione ai quarti

Perché Bonny potrebbe giocare con l’Inter al Mondiale per club? La sua recente firma con i nerazzurri e il regolamento che consente la convocazione in caso di qualificazione ai quarti aprono scenari interessanti. Se tutto procede come previsto, Bonny potrebbe indossare la maglia interista e dare il suo contributo a una stagione che si preannuncia ricca di sfide. Resta da capire se Chivu deciderà di portarlo con sé in Marocco. Continua a leggere.

L'Inter ha praticamente concluso l'acquisto in attacco di Bonny trovando l'accordo economico col Parma. Lunedì pronte le visite mediche e la firma sul quinquennale. Poi deciderà Chivu in caso di qualificazione ai quarti se convocarlo al Mondiale per Club: il regolamento glielo permette. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Inter, la sfida col Napoli è anche per Bonny: le ultime - Mentre l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli in una sfida cruciale, l'attenzione è rivolta non solo al presente, ma anche al futuro.

