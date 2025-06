Per riportare alla memoria l' antica porta arriva la Festa Figarola sagra dedicata al fico

Preparati a riscoprire un tesoro nascosto di Cesena: la Festa Figarola, la sagra dedicata al fico che riporta alla memoria un'antica tradizione sotto una porta ormai dimenticata. A pochi passi dalla storica Galleria ex Bar Cristina, in via Manfredi, si celava la Porta Figarola, un tempo cuore pulsante del mercato dei fichi. Un viaggio nel passato che rivive in questa celebrazione, pronta a stupirti e a riconnetterti con le radici della cittĂ .

Sta per cominciare una vecchissima tradizione Cesena sotto una porta che in tanti hanno dimenticato. Molti non sanno infatti che davanti alla galleria ex bar Cristina, in via Manfredi, sorgeva la Porta Figarola, così detta perchĂ© vi si teneva il mercato dei fichi e per l’abbondanza di questi nei. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Dove c'era porta Figarola una mostra ripercorre la Cesena di una volta con lo sguardo di cinque fotografe - Dove un tempo si trovava Porta Figarola, porta storica di Cesena legata al mercato dei fichi, prende vita una mostra affascinante che cattura l'anima della cittĂ di un tempo attraverso gli occhi di cinque talentuose fotografe.

Era (fu demolita nel 1867, dopo aver cambiato nome nel 1684 in Santa Maria) uno dei cinque accessi alla città, ...