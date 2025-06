Per la Festa Artusiana arriva anche un escape village un gioco immersivo nella storia di Forlimpopoli

Per la Festa Artusiana, Forlimpopoli si trasforma in un palcoscenico di emozioni e tradizione, arricchendosi quest’anno con un affascinante Escape Village che immerge i visitatori nella storia del territorio. Dal 28 giugno al 6 luglio, l’Istituto Alberghiero “Artusi” invita gli appassionati del buon cibo e delle esperienze autentiche a vivere serate indimenticabili presso lo stand di Via Saffi 68/72. Mariella ci svela che...

Anche quest'anno l'Istituto Alberghiero "Artusi" è pronto ad accogliere tutti gli amanti del buon vivere a tavola dal 28 giugno al 6 luglio a Forlimpopoli nell'ambito della Festa Artusiana. "Ogni sera dalle 19.30 allo stand in Via Saffi 6872, presso la Foresteria San Giuseppe – spiega Mariella.

Artusiana, 150mila euro per il rilancio della festa - Con 150mila euro destinati al rilancio, la Festa Artusiana si prepara a rinascere dopo un’edizione deludente, ma il silenzio delle autorità locali desta curiosità e attese.

Si alza il sipario della Festa Artusiana di Forlimpopoli; Si accendono le luci sulla XXIX edizione della Festa Artusiana di Forlimpopoli: da sabato 28 giugno a domenica 6 luglio, nove giorni dedicati alla cultura del cibo; Festa Artusiana XXIX° edizione | 28 giugno – 6 luglio 2025.

