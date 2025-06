Per il caldo un cittadino offre al sindaco Sala un ghiacciolo al Milano Pride

In una calda giornata meneghina, un gesto spontaneo illumina il Milano Pride: un cittadino offre al sindaco Giuseppe Sala un ghiacciolo, simbolo di freschezza e solidarietà. Un episodio che riscalda i cuori e rafforza il senso di comunità, dimostrando che anche nelle giornate più torride, la spontaneità e l’umanità trovano sempre il modo di emergere. Questo semplice gesto racchiude il vero spirito di Milano e della sua festa.

(Agenzia Vista) Milano, 28 giugno 2025 Il sindaco di Milano Giuseppe Sala riceve un ghiacciolo da un cittadino al Milano Pride. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Per il caldo un cittadino offre al sindaco Sala un ghiacciolo al Milano Pride

