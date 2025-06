Per Gaza dobbiamo sfruttare il cessate il fuoco con l’Iran L’idea del Qatar per cui una pace nella Striscia è possibile

La pace nella striscia di Gaza potrebbe diventare realtà grazie alla recente tregua e alla collaborazione tra mediatori, Israele, Hamas e l’Iran. Il Qatar evidenzia una finestra di opportunità da non sprecare, un’occasione cruciale per cambiare il corso degli eventi e costruire un futuro di stabilità. È fondamentale agire ora, prima che questa possibilità svanisca, lasciando spazio a nuove tensioni e conflitti.

C’è una finestra, utile, per la pace nella striscia di Gaza. A ribadirlo è il portavoce del ministero degli Esteri del Qatar secondo cui i mediatori stanno collaborando con Israele e Hamas per sfruttare lo slancio del cessate il fuoco di questa settimana con l’Iran. «Se non sfruttiamo questa finestra di opportunità e questo slancio, sarà un’opportunità persa, come già accaduto di recente. Non vogliamo che accada di nuovo», ha dichiarato Majed al-Ansari in un’intervista rilasciata all’Afp. Nelle ultime ore sono 47 i palestinesi rimasti uccisi oggi nella Striscia di Gaza. A fornire il bilancio aggiornato è la tv satellitare al-Jazeera. 🔗 Leggi su Open.online