Per chi vuole scoprire cosa vuol dire davvero essere agricoltore

Scopri il volto autentico dell’agricoltura in un’estate, tra risate e scoperte. “TUTTO IN UN’ESTATE” di Louise Courvoisier è una commedia generazionale che unisce cuore e autenticità, con attori dilettanti pronti a sorprendere. Un viaggio tra campi e passioni, dove il reale si mescola alla narrazione, offrendo un’esperienza coinvolgente e sincera. Preparati a vivere un’avventura unica, che ti farà vedere il mondo rurale sotto una luce tutta nuova.

T UTTO IN UN’ESTATE Genere: commedia generazional-geografica Regia: Louise Courvoisier. Con Clement Faveau, Maïwene Barthelemy, Luna Garret, Mathis Bernard, Dimitri Baudry, Armand Sancey Richard Mese del Pride, 10 film e serie con amori LGBTQIA+ da vedere X Leggi anche › “Volvere?is”: la recensione del film di Jonás Trueba Tutti gli attori sono dilettanti assoluti: il protagonista lavora in un allevamento di polli, lei alleva davvero mucche (come nel film), l’esperta di formaggi fa la guardiana di una prigione, ma che verità si respira nel film con cui Louise Courvoisier esordisce nella regia! Non senti una battuta fuori posto (compresa quella del titolo originale, Vingt dieux, specie di intercalare imprecazione molto diffusa nella regione dove il film è girato, il Jura), non c’è un volto che sembri falso, un gesto di troppo. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per chi vuole scoprire cosa vuol dire davvero essere agricoltore

