pentathlon nessun italiano si qualifica per la finale maschile

Nell’emozionante cornice dei Mondiali Junior di pentathlon moderno 2025 a Székesfehérvár, nessun italiano si è qualificato per la finale maschile. Le semifinali di oggi hanno visto protagonisti giovani atleti da tutto il mondo, ma purtroppo i nostri portacolori non sono riusciti a conquistare il pass per la grande festa di domani. Una delusione che ci sprona a lavorare ancora di più per riscattarci alla prossima occasione.

Nella giornata odierna sono andate in scena le semifinali maschili per quanto riguarda i Mondiali Junior di pentathlon moderno 2025 che si stanno disputando a Székesfehérvár, in Ungheria. Purtroppo per i colori azzurri, però, i nostri due portacolori non hanno staccato il biglietto per la finale di domani. Nella semifinale A migliore prestazione per l’ucraino Oleg Rybak con 1512 punti a braccetto con l’egiziano Mohamed Hassan. Terzo il lituano Jonas Kalaminskas, quindi quarto un altro egiziano, Moutaz Mohamed. Decima posizione per il nostro Denis Agavriloaie con 1493 punti. Si ferma in 15a posizione, invece, Alessandro Pavolini con 1441. 🔗 Leggi su Oasport.it