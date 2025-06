Pegula-Swiatek | highlights Wta Bad Homburg

Gli highlights della finale del Wta 500 di Bad Homburg: Jessica Pegula batte Iga Swiatek 6-4 7-5 e si presenta a Wimbledon con un trofeo su erba. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Pegula-Swiatek: highlights Wta Bad Homburg

Alle 13 Jasmine Paolini e Iga Swiatek, che non hanno mai sconfitto una top 10 su erba, si giocheranno un posto nella finale del WTA 500 tedesco Vai su Facebook

