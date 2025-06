Pedinata dopo la serata con gli amici | il racconto della giovane violentata da uno sconosciuto a Vignola

Una serata tra amici si è trasformata in un incubo per una giovane di Vignola, vittima di una violenza sconvolgente. Pedinamenti e minacce hanno segnato la sua notte, culminando in un’aggressione nelle vicinanze di casa. Un episodio che scuote la comunità e solleva domande sulla sicurezza in città. Per scoprire i dettagli e i risvolti di questa drammatica vicenda, continua a leggere.

Sarebbe stata seguita fino a casa dopo la serata al pub con gli amici la 30enne violentata da uno sconosciuto a Vignola. A pochi metro dalla sua abitazione, l’uomo l’avrebbe aggredita. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Serivzio di Sara Scheggia/Tg2 Era pochi a passi da casa quando un uomo l'ha aggredita e violentata. La violenza è avvenuta nel centro di Vignola, in provincia di Modena, intorno alle 22.30 di mercoledì sera. La vittima, di 30 anni aveva salutato alcuni amici, Vai su Facebook

