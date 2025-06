Pecco Bagnaia così è triste e ingiusto Una Sprint da gambero anche ad Assen | il suo valore è un altro

Pecco Bagnaia, campione in carica e pilota di grande talento, spesso si trova a dover affrontare sfide difficili nelle gare sprint, come dimostra l’ultimo risultato ad Assen. La sua storia indica che i risultati nelle manche brevi non riflettono sempre il suo reale valore, rendendo il quinto posto olandese un risultato in linea con le sue esperienze passate. Tuttavia, nel contesto attuale, ogni performance acquista un peso diverso.

Francesco Bagnaia non ha mai avuto un buon rapporto con le Sprint, come dimostra l’andamento della scorsa stagione nel confronto diretto per il titolo con Jorge Martin, quindi il quinto posto odierno nella gara breve del Gran Premio d’Olanda 2025 potrebbe essere considerato un risultato in linea con la storia di Pecco (anche nella cavalcata trionfale del 2023) in questo format. Il contesto però fa la differenza nella valutazione delle prestazioni, ed un Bagnaia così anonimo ad Assen non si vedeva dal lontano 2021. Nell’ultimo triennio il torinese è diventato infatti il punto di riferimento indiscusso al TT, con tre successi consecutivi ed un rendimento di alto profilo anche al sabato, con una seconda piazza nel 2023 ed una netta affermazione nel 2024. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pecco Bagnaia, così è triste e ingiusto. Una Sprint da gambero anche ad Assen: il suo valore è un altro

In questa notizia si parla di: bagnaia - pecco - così - sprint

Il 2025 orribile di Jorge Martin e Pecco Bagnaia - Il 2025 di Jorge Martin e Pecco Bagnaia si presenta intriso di sfide inaspettate. Dopo un 2024 brillante, entrambi i piloti si trovano a fronteggiare difficoltà impreviste che mettono alla prova le loro carriere.

Un’altra Sprint Race si è conclusa ieri in Italia. Marquez del #DucatiLenovoTeam ha conquistato il 1° posto, mentre Bagnaia il 3°. Continuate così, non vediamo l’ora di vedervi in gara oggi! Ducati Corse Marc Márquez Francesco Bagnaia #LaForzaDelleC Vai su Facebook

Sprint Aragon, disastro Bagnaia. È 12° a 14 da Marquez: Sto dando il massimo - News - MotoGP; L'amara ammissione di Bagnaia dopo il disastro di Aragon: Nemmeno gli ingegneri Ducati sanno cos'è; Bagnaia: Non riesco a risolvere i problemi che ho nelle Sprint. Ma in gara....