Pd la mossa di Gualtieri | chi manda avanti guerriglia a sinistra

Nel cuore del dibattito politico, la mossa di Gualtieri apre una nuova crepa nel Pd, mentre si moltiplicano le voci di una guerriglia interna a sinistra. La nascita di “Rete Civica Solidale”, presentata da Tarquinio e Ciani alla Camera, rischia di ridisegnare gli equilibri, alimentando tensioni e nuove alleanze. È solo l’inizio di un fronte che potrebbe cambiare le regole del gioco?

«Non è una corrente del Pd», mettono subito le mani avanti dal Nazareno, cercando di allontanare le voci di divisioni nel partito; eppure la creatura politica che Marco Tarquinio e Paolo Ciani presenteranno lunedì alla Camera ne ha tutto l'aspetto. Si chiama "Rete Civica Solidale" e debutterà come formazione cristiana e laica, per volere dell'ex direttore di Avvenire, eletto europarlamentare con il Pd, e del segretario di Democrazia Solidale-Demos, attuale vicecapogruppo a Montecitorio: entrambi pacifisti del campo progressista e critici con il piano di riarmo europeo. Con Ciani e Tarquinio ci sono anche la governatrice della Regione Umbria, Stefania Proietti, il vicepresidente del consiglio regionale della Basilicata, Angelo Chiorazzo, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni e altri amministratori locali.

