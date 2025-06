Pd il congresso provinciale a Cosenza finisce in rissa e carte bollate | accuse di brogli e aggressioni

Il congresso provinciale del Pd a Cosenza si trasforma in un vero e proprio campo di battaglia, tra risse e carte bollate, mettendo a dura prova l’immagine del partito. Dopo l’elezione quasi unanime di Nicola Irto come segretario regionale, le tensioni esplodono, rischiando di trascinare il tutto nelle aule giudiziarie. Come può il Pd ritrovare unità in un clima così infuocato?

Il Pd alla stagione dei congressi in Calabria non trova pace. Dopo avere eletto praticamente all’unanimità come segretario regionale l’uscente Nicola Irto, senatore, è stato indetto il congresso provinciale di Cosenza che vede contrapporsi due candidati. Ed è iniziata la rissa che ora potrebbe spostarsi nelle aule giudiziarie con buona pace di Elly Schlein e del suo approccio “testardamente unitario”. Il congresso Pd e le denunce di brogli. Come riporta Lac news, la sfida tra Pino Le Fosse e Matteo Lettieri, i due candidati alla segretaria provinciale del Pd, in corso in queste ore, rischia di finire in tribunale. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Pd, il congresso provinciale a Cosenza finisce in rissa e carte bollate: accuse di brogli e aggressioni

In questa notizia si parla di: congresso - provinciale - cosenza - rissa

Politica, congresso provinciale Psi: si conclude il mandato di Davide Stabellini - Il congresso provinciale del PSI si svolgerà sabato 24 maggio all'hotel Carlton di Ferrara, segnando la conclusione del mandato di Davide Stabellini.

Pd, il congresso provinciale a Cosenza finisce in rissa e carte bollate: accuse di brogli e aggressioni; «Brogli, aggressioni e minacce»: a Rende il congresso del Pd è una rissa ancor prima di iniziare ·; Congresso Pd cosentino, nuova perla di tafazzismo. Lettieri dà i numeri e Madeo lo attacca: «Scorretto» ·.

Congresso Pd Cosenza: Caligiuri segretaria cittadina, Lettieri in vantaggio alla segreteria provinciale - Rosi Caligiuri riconfermata segretaria cittadina mentre Matteo Lettieri sembra essere in vantaggio per l'elezione del segretario della federazione provinciale del partito di Cosenza ... Segnala quicosenza.it

Congresso PD a Rende: “brogli, minacce e irregolarità”. Il caso finisce alla magistratura - La denuncia del Coordinamento Mozione "Le Fosse segretario" che riporta dettagli di "gravi irregolarità" sul congresso Pd svoltosi ieri a Rende ... Secondo quicosenza.it