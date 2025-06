PD bufera interna su Schlein | Chi vuole andarsene

Il Partito Democratico si trova al centro di una tempesta interna, con membri che desiderano lasciare e crescenti tensioni che minacciano di dividere ulteriormente il partito. La presa di posizione di Elly Schlein sull’aumento delle spese militari al 5% del PIL entro il 2035 ha acceso il dibattito, mettendo a nudo le fragilità strategiche di un fronte che fatica a trovare unità . Ma la chiarezza della segretaria può davvero rappresentare la svolta necessaria?

Crescono i malumori, si intensificano le tensioni, e ancora una volta il Partito Democratico rischia di pagare il prezzo della sua eterna ambiguità strategica affacciandosi su una nuova spaccatura. Una posizione netta, quella espressa da Elly Schlein, su un tema tutt'altro che secondario: l'aumento delle spese militari al 5% del PIL entro il 2035. Eppure, la chiarezza della segretaria non sembra aver ricompattato il partito. Anzi, ha riacceso una faglia interna che stavolta potrebbe non essere solo retorica. Mentre al Parlamento europeo si avvicina un voto cruciale, il fronte interno dei riformisti alza la voce.

