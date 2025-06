PC PS5 DualSenseY-v2 44 | L’Alternativa Gratuita a DSX per Personalizzare il Tuo Controller PS5 su PC

Se sei appassionato di gaming su PC e desideri personalizzare il tuo controller PS5 senza spendere un euro, DualSenseY-v2 è la soluzione ideale. Questo strumento open-source ti permette di gestire trigger adattivi, LED, effetti haptic e di emulare altri controller come Xbox 360 e DualShock 4. Perfetto per chi cerca un’alternativa gratuita a DSX, DualSenseY-v2 offre funzionalità avanzate senza costi. Vuoi scoprire come potenziare la tua esperienza di gioco?

DualSenseY-v2 è uno strumento gratuito e open-source progettato per personalizzare e controllare i controller Sony DualSense (PS5) su PC Windows. Offre funzionalità avanzate come la gestione dei trigger adattivi, il controllo LED, gli effetti haptic, l’emulazione di controller Xbox 360DualShock 4 e molto altro. È collegato a DSX?. No, DualSenseY-v2 è un’alternativa gratuita e un progetto sviluppato per hobby, perfetto per chi cerca un tool leggero ma potente. Come Attivare l’UDP?. Per utilizzare la funzionalità UDP, basta: Avviare un gioco con il mod DualSense installato.. L’UDP si attiverà automaticamente quando riceverà dati. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net