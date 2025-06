Pavia Sos dai vigili del fuoco | Dotazioni obsolete e organici all’osso

I vigili del fuoco di Pavia, eroi di ogni giorno, affrontano sfide sempre più gravi a causa di dotazioni obsolete e organici allo stremo. Mentre salvano vite e proteggono il patrimonio pubblico, pochi si ricordano di loro. La loro lotta silenziosa merita attenzione: è ora di investire nel cuore pulsante della sicurezza lombarda.

Pavia – Hanno salvato un cucciolo chiuso da due ore in un’auto sotto il sole; hanno evitato che le fiamme si mangiassero il polmone verde della Vernavola. Ma nessuno pensa a “salvare“ loro. Da mesi i vigili del fuoco di molte sedi lombarde sono in stato di agitazione. “I colleghi hanno manifestato problemi strutturali e dotazionali di un Corpo che, nonostante la fondamentale importanza per la collettività, non è più al passo coi tempi – dice il segretario generale della UilPa Lombardia, Gian Luigi Madonia – Il personale chiede di lavorare in sicurezza e secondo standard all’avanguardia, dotandosi di tecnologie innovative attuabili solo con investimenti e formazione mirata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it