Pauroso frontale sulla Provinciale | tre feriti

Un violento frontale sulla provinciale 1 di Manerbio ha causato tre feriti, due in codice rosso e uno in condizioni più leggere. L’incidente, avvenuto intorno alle 12.30, ha lasciato il territorio scosso da un evento drammatico. Le cause sono ancora al vaglio delle autorità, mentre i soccorritori lavorano senza sosta per assistere i feriti e ricostruire la dinamica. Resta aggiornato per ulteriori dettagli su questa tragica vicenda.

Due persone in codice rosso e una terza ferita in modo più lieve: è il bilancio del grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 1 nel territorio di Manerbio. L'impatto, particolarmente violento, è avvenuto attorno alle 12.30 e ha coinvolto due automobili. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

In questa notizia si parla di: provinciale - pauroso - frontale - feriti

Pauroso frontale sulla provinciale: 6 feriti e strada chiusa, grave una donna - Un terribile frontale sulla provinciale 237 di Lavenone ha sconvolto il pomeriggio di martedì, coinvolgendo due veicoli e causando almeno sei feriti, tra cui un ragazzo di 13 anni e una donna di 32 in condizioni gravi.

Pauroso frontale sulla provinciale: 6 feriti e strada chiusa, grave una donna; Torrile, pauroso frontale tra tre auto, sei feriti: uno grave; Pauroso frontale tra due auto: tre feriti, illeso un bimbo di 5 anni.

Pauroso frontale sulla Provinciale: tre feriti - Due persone in codice rosso e una terza ferita in modo più lieve: è il bilancio del grave incidente avvenuto nella tarda mattinata di oggi lungo la Strada Provinciale 1 nel territorio di Manerbio. Da bresciatoday.it

Frontale tra due auto sulla provinciale: 5 feriti e traffico in tilt a Pieve Fissiraga - I vigili del fuoco hanno dovuto rimuovere una portiera di un'auto per permettere i soccorsi: su un mezzo viaggiavano 4 persone, sull'altro soltanto una ... Scrive msn.com