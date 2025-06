paurosa caduta di vittoria guazzini ai campionati italiani arrivano notizie rassicuranti

Una brutta caduta ha scosso i Campionati Italiani di ciclismo: Vittoria Guazzini, tra le favorite della gara, si è scontrata violentemente con un muro in discesa a circa 35 km dalla fine. La giovane campionessa toscana, vincitrice due giorni fa del secondo tricolore consecutivo a cronometro, ha mostrato comunque segnali rassicuranti. Gli aggiornamenti sulla sua condizione ci offrono fiducia e speranza, sottolineando il suo spirito indomabile e la forza del suo carattere.

Vittoria Guazzini si è resa protagonista di una bruttissima caduta quando mancavano circa trentacinque chilometri al termine della prova in linea dei Campionati Italiani di ciclismo. Lungo un tratto in discesa la 24enne toscana, che due giorni fa aveva conquistato il secondo tricolore consecutivo a cronometro, è andata a sbattere violentemente contro un muro lungo un tratto in discesa, mentre si trovava nelle posizioni che contano. La portacolori della FDJ-SUEZ, Campionessa Olimpica nell’Americana a Parigi 2024, ha rischiato seriamente di andare oltre quel muretto e di finire in un burrone, a occhio molto profondo. 🔗 Leggi su Oasport.it