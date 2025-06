Paura nel Salento | un bimbo di un anno resta chiuso da solo in casa salvato dai carabinieri

Un episodio di paura scuote il Salento: un bimbo di un anno rimane accidentalmente chiuso da solo in casa, ma fortunatamente i carabinieri intervengono tempestivamente salvandolo. Questa mattina, a Santa Maria al Bagno, marina di Nardò, tra il terrore di una famiglia e l’ansia di un turista francese di 38 anni residente in Svizzera, un improvviso colpo di vento ha scatenato eventi inattesi, dimostrando ancora una volta l’importanza della prontezza delle forze dell’ordine.

Paura nel basso Salento: cede il solaio di un edificio e si sbriciola completamente - Un grave episodio ha scosso Melissano, nel basso Salento, quando nel pomeriggio di ieri un solaio di un edificio ha ceduto, provocando grande paura tra i residenti.

