Paura in F2 spaventoso ribaltamento di Meguetounif | l' halo salva due vite

Un incidente spaventoso durante la Sprint Race di Formula 2 in Austria ha messo in luce l'importanza dell’halo, che ha salvato due vite. Con il terzo giro segnato da un ribaltamento drammatico di Meguetounif, la sicurezza si è dimostrata fondamentale, garantendo l’incolumità dei piloti coinvolti. Un episodio che ricorda quanto siano cruciali le innovazioni tecniche nel motorsport, proteggendo chi sfida ogni volta i limiti.

Terribile incidente al terzo giro della Sprint Race di Formula 2 in Austria: coinvolti Lindblad, Browning e Meguetounif, con la vettura di quest'ultimo che si ribalta due volte. Decisivo l'halo: nessuna conseguenza per i tre piloti coinvolti. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Paura in F2, spaventoso ribaltamento di Meguetounif: l'halo salva due vite

