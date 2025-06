Paura durante esame di maturità | scoppia un incendio scuola evacuata Orali interrotti

Durante l’esame di maturità, un’improvvisa emergenza ha sconvolto studenti e docenti in un liceo scientifico di Latina. Un incendio improvviso ha costretto alla evacuazione immediata, interrompendo le prove orali in modo inaspettato. Un episodio che ha acceso il panico ma anche la determinazione di superare una prova difficile sotto stress. Scopriamo insieme come si è svolta questa giornata intensa e ricca di tensione.

Un'improvvisa emergenza ha interrotto la sessione d'esame in un liceo scientifico di Latina. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

