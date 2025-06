Paura ad Anguillara scoppia un vasto incendio | le fiamme minacciano le case difficoltà nei soccorsi

Un vento impetuoso e un'area boschiva secca hanno alimentato un vasto incendio ad Anguillara, creando panico tra i residenti. Le fiamme si avvicinano minacciose alle case, mentre i vigili del fuoco lottano senza sosta per domare il rogo e mettere in sicurezza la comunità . La situazione resta critica e in rapido sviluppo, con le autorità impegnate a contenere i danni. La speranza è che presto si possa tornare alla normalità .

Vasto incendio ad Anguillara: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che minacciano spaventosamente le abitazioni vicine. Un'ora prima un altro grande rogo aveva interessato la zona di Cesano Osteria Nuova. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: anguillara - vasto - incendio - fiamme

Paura ad Anguillara, scoppia un vasto incendio: le fiamme minacciano le case, difficoltà nei soccorsi; Tolfa - Vasto incendio lungo la strada della Scaglia, fiamme a ridosso delle case e di un’azienda agricola (FOTO); Incendi a Roma: fiamme a Prima Porta, Cesano, La Storta e Ponte Mammolo. Brucia anche l'area del cimitero.

Paura ad Anguillara, scoppia un vasto incendio: le fiamme minacciano le case, difficoltà nei soccorsi - Vasto incendio ad Anguillara: vigili del fuoco al lavoro per spegnere le fiamme che minacciano spaventosamente le abitazioni vicine ... Come scrive fanpage.it