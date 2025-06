Paura a Como | investito un bambino di 12 anni in bicicletta

Un episodio drammatico ha scosso Como oggi, quando un bambino di 12 anni è stato investito mentre pedalava in via Odescalchi. Attimi di paura e preoccupazione si sono susseguiti, ma grazie a un rapido intervento dei soccorsi, si spera che le condizioni del giovane possano migliorare. La comunità resta in attesa di aggiornamenti, auspicando che si possa fare tutto il possibile per tutelare i più giovani.

Attimi di paura oggi a Como per un investimento in via Odescalchi, all'altezza del civico 36. Un bambino di 12 anni è stato travolto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta. L'allarme è scattato alle 13:45. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce.

