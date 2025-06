Paul Pogba torna in campo | è ufficiale il suo passaggio al Monaco fino al 2027

Dopo un lungo periodo di attesa e sfide, Paul Pogba torna ufficialmente in campo, pronto a riscrivere il suo percorso con il Monaco. Con un contratto fino al 2027, l’icona francese si prepara a conquistare nuovi traguardi e a rinascere nel cuore del calcio europeo. Il suo ritorno rappresenta una speranza di rinvigorimento per il club e i suoi tifosi, aprendo le porte a una nuova fase di successi e emozioni.

Paul Pogba riparte dal Monaco. Dopo un lungo stop per squalifica, il centrocampista francese classe 1993 torna protagonista nel calcio europeo firmando un contratto biennale con l’ AS Monaco, valido fino al 30 giugno 2027. L’annuncio ufficiale è arrivato attraverso i canali social del club del Principato, accompagnato da un video emozionale che celebra il tema della rinascita, filo conduttore del nuovo inizio del fuoriclasse francese. Dopo il rientro alla Juventus nell’estate 2022, Pogba ha vissuto due stagioni travagliate tra infortuni e problemi extra campo. Una lesione al ginocchio e un intervento chirurgico complesso avevano compromesso la sua prima stagione in bianconero. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Paul Pogba torna in campo: è ufficiale il suo passaggio al Monaco fino al 2027

In questa notizia si parla di: monaco - pogba - paul - torna

Pogba torna in campo? Dybala chiama la Serie A, all'estero si muove il Monaco - Dopo infortuni e attese, il ritorno di Pogba e Dybala in campo si avvicina, alimentando le speranze dei tifosi italiani e internazionali.

UFFICIALE: Paul Pogba è tornato, il Monaco annuncia la firma del centrocampista francese Vai su Facebook

Ormai prossimo alla firma con il Monaco, Paul Pogba è tornato a parlare e lo ha fatto al canale televisivo francese TF1. Tanti i temi toccati, tra cui ovviamente la squalifica per doping e le conseguenze che ha avuto nella carriera del centrocampista francese. (1/ Vai su X

Paul Pogba riparte dal Monaco: giocherà con il cugino di un condannato per l'estorsione ai suoi danni; Dalla squalifica per doping post Udinese-Juventus al Monaco: Pogba torna a giocare; Il ritorno in campo dopo due anni di Paul Pogba: firma con il Monaco.

Paul Pogba riparte dal Monaco: giocherà con il cugino di un condannato per l'estorsione ai suoi danni - Paul Pogba torna finalmente in campo dopo aver scontato una squalifica di 18 mesi per doping che inizialmente doveva essere di quattro anni. Scrive msn.com

Pogba riparte dal Monaco, contratto fino al 2027 - Il 32enne centrocampista francese è un nuovo calciatore del Monaco, che annuncia l'ingaggio con un video sui social: 'la rinascita' è il fil rouge del messagg ... Come scrive msn.com