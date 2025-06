Patto tra Comune e Camera di Commercio per semplificare l' accesso ai servizi digitali

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine e il Comune di Pordenone uniscono le forze per rivoluzionare l'accesso ai servizi digitali, rendendo più semplice e immediato il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Attraverso questa partnership, il personale sarà formato per offrire assistenza qualificata, garantendo un servizio più efficiente e innovativo. Un passo importante verso una comunità più smart ed inclusiva, perché la digitalizzazione deve essere accessibile a tutti.

La Camera di Commercio di Pordenone-Udine e il Comune di Pordenone sono pronte a sottoscrivere un accordo per semplificare ulteriormente l’accesso dei cittadini agli strumenti digitali necessari per dialogare con la Pubblica Amministrazione. La convenzione, grazie a personale che sarà formato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

