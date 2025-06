pattinaggio grande successo di partecipanti al trofeo nazionale primi passi e giovani promesse la rotellistica sale sul podio con livia bogazzi camilla tognini e anna giacomelli

Un grande successo ha caratterizzato il Trofeo Nazionale Primi Passi e Giovani Promesse, con numerosi partecipanti che hanno dimostrato entusiasmo e talento. La Rotellistica Apuana si è distinta sul podio grazie alle performances di Livia Bogazzi, Camilla Tognini e Anna Giacomelli, portando alla ribalta una nuova generazione di campioni. Questa iniziativa, pensata per i giovani pattinatori alle prime armi, ha confermato come lo sport possa essere divertente e formativo allo stesso tempo, promuovendo il futuro della disciplina.

Rotellistica Apuana in evidenza al recente trofeo nazionale "Primi passi e giovani promesse" della Skate Italia (la Federazione Italiana Sport Rotellistici) che si è disputata tra Massa e Luni Mare. Un paio di migliaia i pattinatori di etĂ diverse, ma tutti alle prime esperienze, che si sono confrontati in pista. "La manifestazione a misura di bambino è stata una bella formula competitiva non agonistica, per giovani e giovanissimi pattinatori in gara dalla classe 2020 e precedenti" – scrive la societĂ in una nota. La Rotellistica Apuana si è presentata con una squadra molto numerosa, dalle atlete ai primissimi passi a quelle giĂ con il sogno di diventare brave pattinatrici.