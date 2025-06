Patteggiamento Juve per i casi plusvalenze e stipendi | da Agnelli a Nedved Paratici e Arrivabene Cosa succederà dopo la richiesta e quanto costerebbe al club

La Juventus si prepara a chiudere un capitolo cruciale della sua storia, con il patteggiamento per i casi di plusvalenze e stipendi che coinvolge figure come Agnelli, Nedved, Paratici e Arrivabene. Le pene e i costi per il club si fanno sempre più chiari, mentre si avvicina la conclusione di una delle vicende giudiziarie più complesse degli ultimi anni. Quali saranno gli effetti di questa svolta sul futuro della Vecchia Signora?

Patteggiamento Juve per i casi plusvalenze e stipendi: ecco le pene per i dirigenti coinvolti e quanto costerebbe al club bianconero. Cifre e dettagli. Si avvia verso la sua conclusione una delle vicende giudiziarie più complesse e delicate della storia recente della Juve. Come riportato da Gazzetta.it, nell’ambito del processo in corso a Roma sulle plusvalenze e le manovre stipendi, i legali degli ex dirigenti bianconeri e del club hanno formalizzato le richieste di patteggiamento. Un passo decisivo, che ha già incassato il consenso dei Pubblici Ministeri e che ora attende solo il vaglio del Giudice per le indagini preliminari. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Patteggiamento Juve per i casi plusvalenze e stipendi: da Agnelli a Nedved, Paratici e Arrivabene. Cosa succederà dopo la richiesta e quanto costerebbe al club

