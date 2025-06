Passeggiata ecologica ed esperienza rafting | Manteniamo vivo il ricordo di Isabella in una giornata speciale

una suggestiva passeggiata ecologica e un emozionante tour di rafting, celebriamo la vita e il ricordo di Isabella. Questo evento speciale, organizzato da amici e familiari, mira a unire natura, avventura e solidarietà , proseguendo il suo desiderio di aiutare gli altri. Domenica 29 giugno, viviamo insieme un’esperienza indimenticabile, rendendo omaggio a chi ha dedicato il suo cuore agli altri e mantenendo vivo il suo spirito in ogni passo e ogni svolta.

"Aiutare le persone era un grande desiderio di Isabella. Manteniamo vivo il suo ricordo, proseguendo sulla strada indicata". Un pensiero condiviso dal 'gruppo' di amici, familiari e conoscenti che si sono prodigati per dar vita all'iniziativa in programma domenica 29 giugno. In concomitanza con.