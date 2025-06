Passante ferroviario Via alla sostituzione di scambi e binari

L’estate milanese si prepara a un significativo cambiamento con la chiusura temporanea del passante ferroviario dal 28 luglio al 24 agosto 2025. Un intervento fondamentale per aggiornare e migliorare le infrastrutture, garantendo un futuro più sicuro ed efficiente ai viaggiatori. Durante questo periodo, i cittadini dovranno adattarsi alle nuove modalità di trasporto. Ma quali soluzioni saranno messe in atto per minimizzare i disagi? Scopriamolo insieme.

Mesi caldi anche per i mezzi di trasporto lombardi. Tra i grandi lavori di manutenzione che coinvolgeranno inevitabilmente i cittadini milanesi, in questa che si preannuncia un’estate di importanti cantieri, c’è sicuramente quello che riguarda il passante ferroviario di Milano. La chiusura, dal 28 luglio al 24 agosto 2025 per importanti lavori di manutenzione e sostituzione dei binari, è stata programmata nelle settimane centrali del periodo estivo, proprio per ridurre problemi per la città. Anche ad agosto l’impatto sarà significativo, data la quantità di persone che quotidianamente utilizzano le linee del passante, ma almeno verranno risparmiati i pendolari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Passante ferroviario. Via alla sostituzione di scambi e binari

