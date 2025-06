Passaggio della campana nel club Rotary Palermo Ovest

Un momento di grande emozione e continuità, il passaggio della campana nel Rotary Palermo Ovest ha sancito il passaggio di leadership tra Giacomo Trupia e Giuseppe Cascio. La cerimonia, svoltasi presso Villa Airoldi il 24 giugno, ha visto la partecipazione di figure di spicco come il Governatore Sergio Malizia. Un'occasione speciale per rafforzare lo spirito di servizio e impegno della nostra comunità rotariana, aprendo nuove sfide e opportunità per l’anno a venire.

Passaggio della campana nel Club Rotary Palermo Ovest, tra il presidente uscente Giacomo Trupia e il nuovo presidente Giuseppe Cascio, il 24 giugno scorso, presso Villa Airoldi. Una serata intensa, alla presenza del Governatore 2025-2026, del Distretto 2110 Sicilia e Malta, Sergio Malizia e. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

