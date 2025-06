Party con Zelensky? L' assurdo attacco della propaganda russa a Meloni

Un party con Zelensky si trasforma in un palcoscenico di tensioni e polemiche, mentre la propaganda russa sfrutta ogni occasione per lanciare attacchi velenosi a Meloni. Le espressioni innocenti di leader come il premier vengono distorte, insinuando dinamiche inquietanti. È un gioco di specchi che richiama i precedenti con Macron, Starmer e Merz, evidenziando come le rivalità si spostino sui piani più insidiosi della comunicazione politica.

Le classiche espressioni del premier e una toccatina al naso si trasformano in insinuazioni pesanti. Il precedente con Macron, Starmer e Merz. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Party con Zelensky?". L'assurdo attacco della propaganda russa a Meloni

In questa notizia si parla di: party - zelensky - assurdo - attacco

Party con Zelensky?. L'assurdo attacco della propaganda russa a Meloni.

"Party con Zelensky?". L'assurdo attacco della propaganda russa a Meloni - Le classiche espressioni del premier e una toccatina al naso si trasformano in insinuazioni pesanti. Segnala ilgiornale.it

Zelensky attacca la Nato: "Assurdi i rinvii sulla nostra adesione" - L'Unione Sarda.it - Zelensky attacca la Nato: «Assurdi i rinvii sulla nostra adesione, l’Ucraina merita rispetto». Da unionesarda.it