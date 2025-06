Partono i lavori in via Tripoli Cambia la viabilità nella zona

Partono i lavori in via Tripoli e via Sauro, segnando un importante passo verso la riqualificazione urbana della zona. La nuova fase dei lavori, avviata dalla precedente amministrazione e portata avanti dall’attuale giunta, prevede il rifacimento di marciapiedi, illuminazione, verde e manto stradale, migliorando la viabilità e la qualità della vita dei cittadini. I due flussi di traffico verso nord e sud saranno gestiti con attenzione per garantire sicurezza e fluidità .

Scattano dal 30 giugno i lavori in via Tripoli e via Sauro. L'intervento di riqualificazione di via Nazario Sauro e via Tripoli è stato deciso e progettato dalla precedente amministrazione, con il rifacimento di marciapiedi, illuminazione, verde e manto stradale. Ed è stato avviato e portato in fondo dall'attuale giunta. "I due flussi di traffico verso nord e verso sud delle due strade – ha dichiarato al momento di presentazione del progetto l'ex assessore Alessandro Sartoni - sono divisi da un marciapiede che si presenta in stato pietoso da molti anni, con distacchi di asfalto, cordoli smossi, difficoltà di discesa ordinata dalle auto senza il rischio di danneggiare sportelli o inciampare, con la impossibilità pratica di utilizzare un marciapiede massacrato da una scelta illogica e neanche chiarissima nella sua genesi, con alberi scelti e acquistati pare da privati frontisti o quanto meno col loro contributo 2530 anni fa - in tema di tipologia di alberi piantati in loco, non a caso chiamati volgarmente spaccasassi".

