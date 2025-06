Partecipazione da remoto al Consiglio comunale Zonari | A breve una proposta di revisione

La partecipazione da remoto ai consigli comunali sta diventando un tema cruciale, e Anna Zonari, presidente della Commissione Statuto e Regolamento, sta lavorando a una proposta di revisione per garantirne trasparenza e correttezza. Un passo importante per rafforzare la fiducia dei cittadini e prevenire comportamenti discutibili. Segui il canale per restare aggiornato su questa innovativa iniziativa che mira a migliorare la partecipazione democratica.

Resoconto Consiglio Comunale di sabato 21 giugno 2025 Tra i punti all’ordine del giorno, l’approvazione delle modifiche al Regolamento che consentono la partecipazione da remoto in casi specifici e stabiliscono come nuova sede del Consiglio la Casa C Vai su Facebook

