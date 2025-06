Parte l' installazione degli attraversamenti pedonali illuminati | tutto l' intervento costerà un milione di euro

Luci che guidano i passanti in modo sicuro: è partito il progetto degli attraversamenti pedonali illuminati a Napoli, un intervento da un milione di euro che trasforma le strade urbane in ambienti più sicuri e sostenibili. La scorsa notte, lungo corso Vittorio Emanuele, le squadre dell’ANM hanno completato l’installazione di 36 paline con segnaletica LED alimentata a energia solare, rafforzando l’impegno della città per una mobilità più intelligente e protetta. La sicurezza dei cittadini è ora illuminata dal futuro.

La scorsa notte, lungo corso Vittorio Emanuele, a Napoli le squadre di ANM (Azienda Napoletana di Mobilità) hanno completato l'istallazione di 36 paline con la segnaletica di attraversamenti pedonali illuminati da luce a batteria solare. Le installazioni fanno parte del piano per la sicurezza. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

In questa notizia si parla di: attraversamenti - pedonali - illuminati - installazione

Troppe persone investite: sì agli attraversamenti pedonali rialzati e illuminati sulle riviere nord e sud - A Pescara cresce l’attenzione sulla sicurezza pedonale, con 22 su 23 consiglieri favorevoli alla realizzazione di attraversamenti rialzati e illuminati sulle Riviere Nord e Sud.

A Napoli cartelli luminosi per gli attraversamenti pedonali; Attraversamenti pedonali più sicuri, installati gli occhi di gatto nei punti più critici; Prato, la Provincia lancia un progetto innovativo per la sicurezza pedonale sulla SR 325.

A Napoli cartelli luminosi per gli attraversamenti pedonali - La scorsa notte, lungo il Corso Vittorio Emanuele, le squadre di ANM Azienda Napoletana di Mobilità hanno completato l’istallazione di 36 paline con la segnaletica di attraversamenti pedonali ... Lo riporta ilroma.net

Installati i cartelli luminosi negli attraversamenti pedonali in Corso Vittorio Emanuele - Installazione completata la scorsa notte dalle squadre di Anm. Riporta msn.com