Paredes sempre più vicino al Boca Juniors | ecco quando si chiude con la Roma

Leandro Paredes si prepara a tornare a casa, chiudendo un emozionante ciclo in Italia. Dopo aver lasciato la Roma, il centrocampista argentino si appresta a riabbracciare il Boca Juniors, il club che lo ha lanciato nel mondo del calcio. La fumata bianca è ormai vicina: ecco quando il trasferimento diventerà ufficiale, segnando un nuovo capitolo della sua carriera e delle sue radici.

Tutto fatto per il trasferimento di Paredes dalla Roma al Boca Juniors: ecco quando si chiuderà per l’addio ai giallorossi Leandro Paredes è pronto a chiudere il cerchio: tornerà al Boca Juniors, dove tutto era iniziato. Secondo quanto riportato dal quotidiano argentino Olé, il centrocampista ha già trovato un accordo con il presidente del club, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Paredes sempre più vicino al Boca Juniors: ecco quando si chiude con la Roma

